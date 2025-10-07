ആർച്ച് ബിഷപ് ക്ലീമിസ് കാതോലിക്ക ബാവക്ക് സ്വീകരണംtext_fields
മനാമ: മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ ബസേലിയോസ് മാർ ക്ലീമിസ് കാതോലിക്ക ബാവക്ക് ബഹ്റൈൻ കേരള ക്രിസ്ത്യൻ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ (കെ.സി.ഇ.സി) സ്വീകരണം നൽകി. കെ.സി.ഇ.സി പ്രസിഡന്റ് റവ. അനീഷ് സാമുവേൽ ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കെ.സി.ഇ.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ മലയിൽ ജോർജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ റവ. ബിജു ജോൺ, റവ. സാമുവൽ വർഗീസ്, വെരി. റവ.സ്ലീബ പോൾ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ, റവ. ജേക്കബ് നടയിൽ, റവ. മാത്യൂസ് ഡേവിഡ്, റവ. ഫാ. ജേക്കബ് കല്ലുവിള, കേരള കത്തോലിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ് ജെയിംസ് ജോൺ, റവ. ഡോ. സണ്ണി ഇ മാത്യു, കെ.സി.ഇ.സി എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജെറിൻ സാം രാജ്, അശോക് മാത്യു, സ്റ്റീഫൻ ജേക്കബ്, ആൻറണി റോഷ്, എബ്രഹാം ജോൺ, ലോബ് ജോസഫ്, എബിൻ മാത്യു ഉമ്മൻ, സാബു പൗലോസ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register