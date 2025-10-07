Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:07 AM IST

    ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ക്ലീ​മി​സ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ക്ലീ​മി​സ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ക്ലീ​മി​സ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് കെ.​സി.​ഇ.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മേ​ജ​ർ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ് ക​ർ​ദി​നാ​ൾ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് മാ​ർ ക്ലീ​മി​സ് കാ​തോ​ലി​ക്ക ബാ​വ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ (കെ.​സി.​ഇ.​സി) സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​സി.​ഇ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ൽ ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​സി.​ഇ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​വ. ബി​ജു ജോ​ൺ, റ​വ. സാ​മു​വ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്, വെ​രി. റ​വ.​സ്ലീ​ബ പോ​ൾ കോ​ർ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ, റ​വ. ജേ​ക്ക​ബ് ന​ട​യി​ൽ, റ​വ. മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ്, റ​വ. ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ക​ല്ലു​വി​ള, കേ​ര​ള ക​ത്തോ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ, റ​വ. ഡോ. ​സ​ണ്ണി ഇ ​മാ​ത്യു, കെ.​സി.​ഇ.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജെ​റി​ൻ സാം ​രാ​ജ്, അ​ശോ​ക് മാ​ത്യു, സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, ആ​ൻ​റ​ണി റോ​ഷ്, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, ലോ​ബ് ജോ​സ​ഫ്, എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ, സാ​ബു പൗ​ലോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

