Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:59 AM IST

    അ​ൽ-​ഹി​ല്ല​യി​ൽ പു​രാ​വ​സ്തു വി​സ്മ​യം; 3,300 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മാ​സ്ക് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു

    മ​ഷാ​യേ​ൽ അ​ൽ ഷം​സി ഫാ​യ​ൻ​സ് മാ​സ്കു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: തെ​ക്ക​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ൽ-​ഹി​ല്ല പു​രാ​വ​സ്തു സൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് 3,300 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ‘ഫാ​യ​ൻ​സ് മാ​സ്ക്’ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി​ക്വി​റ്റീ​സ് ആ​ണ് ഈ ​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മാ​ത്രം മാ​സ്കാ​ണി​തെ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പു​രാ​ത​ന ദി​ൽ​മു​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഖ​ന​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ച​രി​ത്ര​ശേ​ഷി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​ൽ-​ഹി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു കൂ​ട്ട ശ​വ​കു​ടീ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മാ​സ്ക് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ക​യാ​യ മ​ഷാ​യേ​ൽ അ​ൽ ഷം​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​രു ശി​ശു​വി​ന്റെ​യും ഭൗ​തി​കാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ക​ല്ല​റ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​മാ​സ്ക് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ജി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ണം' എ​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഈ ​അ​ല​ങ്കാ​ര മാ​സ്ക് അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ദ്യ​യു​ടെ തെ​ളി​വാ​ണ്.ഇ​തു​വ​രെ വി​പു​ല​മാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം അ​പൂ​ർ​വ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ദി​ൽ​മു​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് പു​തി​യ അ​റി​വു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. നി​ല​വി​ൽ മാ​സ്കി​നൊ​പ്പം ക​ല്ല​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച മു​ത്തു​ക​ൾ, മ​റ്റ് ശ​വ​സം​സ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. മി​ഡി​ൽ ദി​ൽ​മു​ൻ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​ഠ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

