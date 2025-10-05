Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:48 AM IST

    അ​റ​ബി​ക് കോ​ഴ്സ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    അ​റ​ബി​ക് കോ​ഴ്സ് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    മ​നാ​മ: അ​ൽ​മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ്‌ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ലോ​ഗോ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ബം​ഗ്ലാ​വി​ൽ, അ​ൽ​മ​ന്നാ​ഇ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ടി.​പി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ പ​ഠി​ക്കാ​നാ​യി ഡോ. ​വി. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ര​ചി​ച്ച പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഗ്ര​ന്ഥ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ല​ളി​ത​മാ​യ പ​ഠ​ന​രീ​തി​യാ​ണ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത് എ​ന്നും, പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ല് മൊ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നും റ​യ്യാ​ൻ സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ളും കോ​ഴ്‌​സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ വ​സീം അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ​ഹി​ക​മി കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്ക​വേ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. അ​റ​ബി ഭാ​ഷ, അ​തി​ന്റെ വ്യാ​ക​ര​ണം, നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​റ​ബി പ​ദ​പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഖു​ർ​ആ​ൻ, ഹ​ദീ​സ് വാ​യ​ന​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന ഭാ​ഷാ നൈ​പു​ണ്യ​വും കോ​ഴ്‌​സി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ്, സ​ജ്ജാ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ്‌, സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി, ഷാ​ഹി​ദ് യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

