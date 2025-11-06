Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 12:39 PM IST

    അ​റ​ബി​ക് കോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    അ​റ​ബി​ക് കോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
    മ​നാ​മ: അ​ൽ​മ​ന്നാ​ഇ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ് അ​വെ​യ​ർ​നെ​സ് സെ​ന്റ​ർ (മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം) മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബി​ക് കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ൽ​മ​ന്നാ​ഇ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഡോ. ​സ​അ​ദു​ല്ല അ​ൽ​മു​ഹ​മ്മ​ദി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ​മ​ന്നാ​ഇ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ടി.​പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ വി​വ​ര​ണം കോ​ഴ്‌​സ് മെ​ന്റ​ർ വ​സീം അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ, മ​റ്റു ഭാ​ഷ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത് എ​ങ്ങ​നെ വ്യ​തി​രി​ക്ത​മാ​ണ് എ​ന്നു​ള്ള​തും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ഴ്സി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ബ്ദു ല​ത്വീ​ഫ് ആ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ബി​നു ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ന​ന്ദി പറഞ്ഞു.

