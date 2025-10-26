Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഫു​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 2:02 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് സോ​ൺ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    'ദു​ബൈ​യി​ലെ ലാ​സ്റ്റ് എ​ക്സി​റ്റ്' മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് സോ​ൺ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel

    മ​നാ​മ: ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് ബി​സി​ന​സി​നെ ഒ​റ്റ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വും ചി​ട്ട​യു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​യി, പ്ര​ത്യേ​ക ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് സോ​ൺ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് കാ​പി​റ്റ​ൽ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി, വെ​ള്ളം, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും മാ​ലി​ന്യം ത​രം​തി​രി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി.

    'ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ' എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മേ​ഖ​ല പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ദു​ബൈ​യി​ലെ ലാ​സ്റ്റ് എ​ക്സി​റ്റ് പോ​ലു​ള്ള വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ്ഥ​ല​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കും. ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​റ്റി​ങ്, അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ശു​ചീ​ക​ര​ണം, ഇ​വ​ൻ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും വ​ഹി​ക്കും.

    ഇ​വി​ടെ സ്ഥ​ലം വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്തും യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും വി​ൽ​പ്പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം. ഓ​രോ വി​ൽ​പ്പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും വൈബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് സോ​ൺ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അം​ഗീ​കാ​രം​ദ്യു​തി​ക്കും വെ​ള്ള​ത്തി​നു​മു​ള്ള കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ, അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ൽ സം​വി​ധാ​നം, നി​യ​ന്ത്രി​ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള മ​ലി​ന​ജ​ല നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. റീ​സൈ​ക്ലി​ങ്ങി​നാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് ബി​ന്നു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കും. സി.​സി.​ടി.​വി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കും. ഒ​രൊ​റ്റ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​ർ വ​ഴി​യാ​ണ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക. വൃ​ത്തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ത​നി​മ​യി​ലു​ള്ള രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കാ​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, ജി​സി​സി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ഈ ​കേ​ന്ദ്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഭൂ​മി പാ​ട്ട​വ​രു​മാ​ന​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​നും വാ​ട​ക, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​ക്കും വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും യു​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:food truckfood trucksBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Approval to establish food truck zone in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X