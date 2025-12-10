Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    10 Dec 2025 10:54 AM IST
    10 Dec 2025 10:54 AM IST

    മുഹറഖ്-അറാദ് പാലത്തിന് അംഗീകാരം; തീരദേശ വികസനത്തിനും സാധ്യത

    12 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കുക
    മുഹറഖ്-അറാദ് പാലത്തിന് അംഗീകാരം; തീരദേശ വികസനത്തിനും സാധ്യത
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​നെ​യും അ​റാ​ദി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 12 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പാ​ലം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം. കൂ​ടാ​തെ, അ​ൽ ദൈ​ർ, സ​മാ​ഹീ​ജ് തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​താ പ​ഠ​ന​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നു​ള്ള ശു​പാ​ർ​ശ​ക്കും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. പാ​ലം വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​രു​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​കു​മെ​ന്നും തി​ര​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ബു​ഹ​സ്സ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഡി​സൈ​നു​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​താ​ഗ​ത ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​ആ​ശ​യം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ബു​ഹ​സ്സ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തീ​ര​ദേ​ശ പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്, ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക സാ​ധ്യ​താ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക്ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    തീ​ര​ദേ​ശ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​നോ​ദ​ത്തി​നാ​യി പൊ​തു വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​റാ​ദി​ൽ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു പാ​ർ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യും കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മീ​പ​ത്തെ ഒ​രു പ്ലോ​ട്ട് കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ലോ​ചി​ച്ചു. ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നു​മാ​യി മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട രീ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മേ​ഘാ​വി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പു​റ​മെ, കൃ​ഷി​ഭൂ​മി മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന കൂ​ടാ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfMuharraqCoastal Development
