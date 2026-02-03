Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 11:29 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ലൈസേഷൻ ഈസ ടൗ​ൺ ഐ.​ജി.​എ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഇ​നി അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് 'മ​വാ​ഈ​ദ്' ആ​പ് വ​ഴി

    ഡി​ജി​റ്റ​ലൈസേഷൻ ഈസ ടൗ​ൺ ഐ.​ജി.​എ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഇ​നി അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ‘മ​വാ​ഈ​ദ്’ ആ​പ് വ​ഴി
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (ഐ.​ജി.​എ) ഇ​സ ടൗ​ണി​ലെ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി.

    ‘മ​വാ​ഈ​ദ്’ എ​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​നി മു​ത​ൽ സ​മ​യ​ക്ര​മം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. ജ​ന​ന, മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള അ​ഡ്ര​സ്സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    എ​ങ്ങ​നെ അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് എ​ടു​ക്കാം

    നേ​രി​ട്ട് സെ​ന്റ​റി​ലെ​ത്തി ടോ​ക്ക​ൺ എ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ രീ​തി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗൂ​ഗ്ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​ർ, ആ​പ്പി​ൾ ആ​പ് സ്റ്റോ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ bahrain.bh/apps എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ‘Mawaeed’ ആ​പ് ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യാം. പി​ന്നീ‌​ട് സി.​പി.​ആ​ർ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​വും സ​മ​യ​വും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചും മൊ​ബൈ​ലി​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    ജ​ന​ന-​മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും അ​ഡ്ര​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും bahrain.bh എ​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. നേ​രി​ട്ട് ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ് ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ളൂ. നി​ല​വി​ൽ 20 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 46 സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ഈ ​ആ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് സെ​ന്റ​റി​ൽ 80008001 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. പ​രാ​തി​ക​ളോ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ‘ത​വാ​സു​ൽ’ വ​ഴി അ​റി​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:newsAppointmentsgulfIsa Town
    News Summary - Appointments at Isa Town IGA Center are now available through the ‘Mawaid’ app.
