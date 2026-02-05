Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Feb 2026 10:11 AM IST
    5 Feb 2026 10:11 AM IST

    അനുരാഗം മീട്ടും ഗന്ധർവൻ ശ്രദ്ധേയമായി

    അനുരാഗം മീട്ടും ഗന്ധർവൻ ശ്രദ്ധേയമായി
     'അ​നു​രാ​ഗം മീ​ട്ടും ഗ​ന്ധ​ർ​വ്വ​ൻ ' സം​ഗീ​ത സ്മ​ര​ണാ​ഞ്‌​ജ​ലി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    മ​നാ​മ: ഭാ​വ​ഗാ​യ​ക​ൻ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഫാ​ൻ​സ്‌ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നും കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ- 'അ​നു​രാ​ഗം മീ​ട്ടും ഗ​ന്ധ​ർ​വ​ൻ’ സം​ഗീ​ത സ്മ​ര​ണാ​ഞ്‌​ജ​ലി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കെ.​എ​സ്.​സി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ യു.​കെ. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എ​സ്.​സി.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ബി​ന്ദു നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഫാ​ൻ​സ്‌ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​രി​പ്പാ​ട് സു​ധീ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ മേ​നോ​ൻ, കെ.​എ​സ്.​സി.​എ എ​ന്റ​ർ​ടെ​യ്ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ്‌ ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 18 ഗാ​യ​ക​രു​ടെ ഗാ​നാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    എ​ൻ.​എ​സ്. പ്രി​യം​വ​ദ​യു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റു കൂ​ട്ടി. ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം മെ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ​സ​ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X