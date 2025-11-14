Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​നു​രാ​ധ
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:43 PM IST

    അ​നു​രാ​ധ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​നു​രാ​ധ
    cancel

    പൂ​ർ​ണ വ​ള​ർ​ച്ച എ​ത്തും മു​മ്പ് മ​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന ഒ​രേ​യൊ​രു ജീ​വി​യാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​ൻ ! എ​വി​ടെ​യോ വാ​യി​ച്ച​താ​ണ്. പ്രാ​യം നാ​ൽ​പ​തി​ൽ എ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ് ഇ​പ്പോ​ഴും പ​തി​നാ​ലി​ലും ഇ​രു​പ​തി​ലു​മാ​യി തെ​ന്നി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നു മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലേ ആ​വോ? പ​റ​ഞ്ഞു​വ​ന്ന​ത് ഇ​തൊ​ന്നു​മ​ല്ല, പ​ഴ​യ ഒ​രു ഓ​ർ​മ തി​ക​ട്ടി​വ​ന്നു ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യി. ആ ​ഓ​ർ​മ​യെ ഒ​ന്നു മാ​റി​നി​ന്നു​നോ​ക്കി​യ​താ​ണ്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു പ​ത്തി​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച് അ​ല്ല മു​പ്പ​താ​യി. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് യാ​തൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു വൈ​കു​ന്നേ​രം. അ​ച്ഛ​ൻ ഉ​മ്മ​റ​ത്തെ ചാ​രു​ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രു​ന്നു​വാ​യി​ക്കു​ന്നു. കു​റ​ച്ച് അ​പ്പു​റ​ത്താ​യി വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ ഞാ​നും എ​ന്റെ മ​രാ​മ​ത്ത് പ​ണി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​രി​പ്പു​ണ്ട്. അ​മ്മ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ ചാ​യ പ​ല​ഹാ​ര നി​ർ​മി​തി​യി​ൽ വ്യാ​പൃ​ത​യാ​ണ്. സ​ന്ധ്യ​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല, വെ​യി​ലാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗേ​റ്റ് തു​റ​ക്കു​ന്ന 'ക​ര ക​ര ' ശ​ബ്ദം. ഒ​രു സ്ത്രീ​യാ​ണ്. അ​ച്ഛ​ൻ മു​ഖ​മു​യ​ർ​ത്തി നോ​ക്കി ഞാ​നും. ഒ​രു മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക. യാ​തൊ​രു അ​പ​രി​ചി​ത​ത്വ​വും ഇ​ല്ലാ​തെ കോ​ലാ​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​യ അ​വ​രെ ഒ​രു നി​മി​ഷം സം​ശ​യ​ത്തോ​ടെ അ​ച്ച​ൻ നോ​ക്കി. "രാ​ധ.. ഞാ​ൻ അ​നു​രാ​ധ​യാ​ണ് " വ​ന്ന​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ച്ഛ​ന്റെ അ​മ്പ​ര​പ്പ് ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ന് വ​ഴി​മാ​റു​ന്ന​ത് ഞാ​ൻ അ​ത്ഭു​ത​തോ​ടെ നോ​ക്കി​നി​ന്നു. പൊ​തു​വെ ക​ർ​ക്ക​ശ​കാ​ര​നാ​യ ചി​രി​ക്കാ​ൻ പി​ശു​ക്ക് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ച്ഛ​ന്റെ ഭാ​വ​മാ​റ്റ​മാ​ണ് അ​മ്പ​ര​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്. വ​രാ​ന്ത​യി​ലെ ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടാ​വ​ണം അ​മ്മ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നു. എ​ന്നെ സ്നേ​ഹ​വാ​യ്പോ​ടെ ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി അ​മ്മ​യോ​ട് കു​ശ​ലം പ​റ​ഞ്ഞ് അ​വ​രി​രു​ന്നു. അ​തു​വ​രെ മ​ങ്ങി​യ വെ​യി​ലി​ന് മ​ഞ്ഞ​നി​റം വ​ന്ന​പോ​ലെ. അ​ടു​ത്ത ഏ​തോ വീ​ട്ടി​ലെ​യാ​ണ​വ​ർ. അ​ച്ഛ​ന്റെ പ​ണ്ട​ത്തെ ക​ളി​കൂ​ട്ടു​കാ​രി. ഇ​പ്പോ വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്താ​ണ്. "രാ​ധ വ​ന്ന കാ​ര്യം" അ​ച്ഛ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു. "വ​യ​റ്റി​ൽ ഒ​രു മു​ഴ വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ജ​റി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്, കു​റ​ച്ച​ധി​കം രൂ​പ വേ​ണം. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​മോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ വ​ന്ന​താ​ണ്" ആ​യ​മ്മ യാ​തൊ​രു സ​ങ്കോ​ച​വും ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ള​രെ അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും പോ​ലെ പ​റ​ഞ്ഞു. "ന​മു​ക്ക് ശ​രി​യാ​ക്കാം വി​ഷ​മി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക്"

    അ​ച്ഛ​ന്റെ മ​റു​പ​ടി കേ​ട്ട് ഞെ​ട്ടി​യ​ത് അ​മ്മ​യാ​ണ്. കാ​ര​ണം കേ​വ​ലം ഒ​രു പ​രി​ച​യം വ​ച്ച് ക​ട​മാ​യി​ട്ടാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും കൊ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്, ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും!! "അ​തു വേ​ണോ?... ഇ​ത്ര വ​ലി​യ തു​ക" അ​വ​ർ പോ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു അ​മ്മ ചോ​ദി​ച്ചു.

    ‘പ​ണ്ട് ഞാ​നൊ​ന്നും അ​ല്ലാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് എ​ന്നെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തി​യ വ​ലി​യ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മ​ക​ളാ​ണ്. വ​ന്നു​ചോ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല’. ഓ​രോ രൂ​പ​യും അ​രി​ഷ്‌​ടി​ച്ചു ചെ​ല​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന അ​ച്ഛ​ന്റെ മ​റു​പ​ടി എ​ന്നെ​യും അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ചു. അ​ച്ഛ​ൻ പി.​എ​ഫ് ലോ​ൺ അ​വ​ർ​ക്ക് ശ​രി​യാ​ക്കി കൊ​ടു​ത്തെ​ന്ന​തും അ​മ്മ​യു​ടെ പ​രി​ഭ​വം പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ വ​ന്നു​പോ​വാ​റു​ള്ള പ​രി​ദേ​വ​ന​മാ​യി ഇ​തു​മാ​റി​യെ​ന്ന​തും പി​ൽ​ക്കാ​ല ച​രി​ത്രം.

    തി​ക​ഞ്ഞ സ്നേ​ഹ​വാ​യ്പോ​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച പി​ന്നീ​ടൊ​രി​ക്ക​ലും ഞാ​ൻ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ആ ​സ്ത്രീ ആ​രാ​യി​രി​ക്കും?...​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റ​വും ഒ​രു സ​ങ്കോ​ച​വും കൂ​ടാ​തെ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​ത്, ത​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം പ​റ​യാ​ൻ ത​ക്ക​വ​ണ്ണം എ​ന്ത് ബ​ന്ധ​മാ​വും അ​ച്ഛ​നോ​ട് അ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ക.... ഏ​ത് ക​ല്ലി​ലും ഒ​രു ഉ​റ​വ​യു​ണ്ടാ​കു​മ​ല്ലോ..... ഏ​ത് മ​നു​ഷ്യ​നി​ലും എ​ത്ര കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ ഉ​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​നീ​രു​റ​വ. ഏ​തോ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ച​ങ്ങ​ല​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ക​ളാ​കും അ​ച്ഛ​നും അ​ച്ഛ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ളും പി​ന്നെ ഈ ​ഞാ​നും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:storygulfnewsBahrain
    News Summary - anuradha
    Similar News
    Next Story
    X