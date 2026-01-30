Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്ര​വാ​സി​ക​ളെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 12:38 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ബ​ജ​റ്റ് -ഐ.​വൈ.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ബ​ജ​റ്റ് -ഐ.​വൈ.​സി.​സി
    cancel
    Listen to this Article


    മ​നാ​മ: ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​വാ​സി വി​രു​ദ്ധ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ ക​ണ്ണി​ൽ പൊ​ടി​യി​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ഐ.​വൈ.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നോ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നോ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യൊ​ന്നും നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. ആ​ശ-​അ​ങ്ക​ണ​വാ​ടി വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ ഓ​ണ​റേ​റി​യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ തു​ച്ഛ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന നി​ല​വി​ലെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് ആ​നു​പാ​തി​ക​മ​ല്ല.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ മേ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ബ​ജ​റ്റ് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​റും വാ​ച​ക​ക്ക​സ​ർ​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ഷേ​ധാ​ത്മ​ക നി​ല​പാ​ട് തി​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​വൈ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റി​ച്ചി ക​ള​ത്തൂ​രേ​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം അ​ബു​ത്വാ​ലി​ബ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷ​ഫീ​ഖ് സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Anti-people budget that ignores immigrants - IYCC
    Similar News
    Next Story
    X