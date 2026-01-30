പ്രവാസികളെ അവഗണിക്കുന്ന ജനദ്രോഹ ബജറ്റ് -ഐ.വൈ.സി.സിtext_fields
മനാമ: ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പ്രവാസി വിരുദ്ധവും സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതുമാണെന്ന് ഐ.വൈ.സി.സി ബഹ്റൈൻ ദേശീയ കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനോ പുനരധിവാസത്തിനോ ക്രിയാത്മകമായ പദ്ധതിയൊന്നും നീക്കിവെക്കാത്ത സർക്കാർ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ആശ-അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയത്തിൽ വരുത്തിയ തുച്ഛമായ വർധന നിലവിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന് ആനുപാതികമല്ല.
സാധാരണക്കാരന്റെ മേൽ കൂടുതൽ ബാധ്യതകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ ബജറ്റ് വ്യാവസായിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വെറും വാചകക്കസർത്ത് മാത്രമാണെന്നും പ്രവാസി സമൂഹത്തോടുള്ള സർക്കാറിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും ഐ.വൈ.സി.സി ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചി കളത്തൂരേത്ത്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലീം അബുത്വാലിബ്, ട്രഷറര് ഷഫീഖ് സൈഫുദ്ദീൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
