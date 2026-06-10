ലഹരിവിരുദ്ധ കേരളം: കാലത്തിന്റെ ആവശ്യകത

ലഹരിവിരുദ്ധ കേരളം: കാലത്തിന്റെ ആവശ്യകതtext_fields
കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് ലഹരിയുടെ വ്യാപനം. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് യുവജനങ്ങളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരായ ശക്തമായ നിലപാടും പ്രവർത്തനങ്ങളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം തടയുക മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചികിത്സയും പുനരധിവാസ സംവിധാനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം പോലീസിന്റെയോ സർക്കാരിന്റെയോ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. കുടുംബങ്ങൾ, അധ്യാപകർ, മത-സാമൂഹിക സംഘടനകൾ, യുവജന കൂട്ടായ്മകൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം.
കേരളത്തിന്റെ ഭാവി യുവതലമുറയുടെ കൈകളിലാണ്. അവരെ ലഹരിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നത് നാളെയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.
സ്ത്രീശാക്തീകരണവും സാമൂഹ്യനീതിയും
ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതി അളക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത നിലവാരം നോക്കിയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും യുവതികൾക്കും ആശ്വാസം പകരുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പുരോഗതിയുമാണ്. അതിനാൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.
വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളാകുമ്പോൾ
ജനാധിപത്യത്തിൽ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പ്രകടനമാണ്. ജനങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വെറും ഭരണത്തിനല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ്. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ലെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്.
കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് ലഹരിയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗം. വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവജനങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണ്. ലഹരിമുക്ത കേരളം എന്ന ആശയം ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമല്ല; മറിച്ച് ഒരു തലമുറയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സാമൂഹിക ദൗത്യമാണ്. നിയമനടപടികൾക്കൊപ്പം ബോധവത്കരണവും ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനും സ്ത്രീസുരക്ഷയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ഏത് പുരോഗമന സമൂഹത്തിന്റെയും അടയാളമാണ്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സഹായകരമാകുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപടികൾ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
യുവജനങ്ങൾ ഒരു നാടിന്റെ സമ്പത്താണ്. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വികസനം, സംരംഭകത്വം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. തൊഴിൽ തേടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം കുറയ്ക്കുകയും കേരളത്തിൽ തന്നെ മികച്ച അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
ആരോഗ്യരംഗത്തും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മേഖലയിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വയോജനങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവർ, സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണവും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കണം. ഒരു സർക്കാരിന്റെ വിജയം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് എത്രമാത്രം മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമായി മാറുമ്പോഴാണ് ജനവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾക്കതീതമായി ജനക്ഷേമത്തിനും സാമൂഹിക പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ നല്ല ശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതവും സമൃദ്ധവുമാകണമെങ്കിൽ വികസനവും ക്ഷേമവും കൈകോർക്കണം. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസരിച്ച് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുകയും പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ പൂർണതോതിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register