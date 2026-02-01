വാർഷിക പൊതുയോഗവും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷവും നടത്തിtext_fields
മനാമ: ആഗോള പ്രവാസി സംഘടനയായ വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ബഹ്റൈൻ നാഷനൽ കൗൺസിൽ വാർഷിക പൊതുയോഗവും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷവും ഇന്ത്യൻ ഡിലൈറ്റ് ഹോട്ടലിൽവെച്ച് നടത്തി. പ്രസിഡന്റ് മിനി മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷനൽ കോഓഡിനേറ്റർ ശ്രീജിത്ത് ഫറോക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറി അലെൻ ജോഷി റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു. ട്രഷറർ ഡോ. ഷബാന ഫൈസൽ 2024-25 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
2026-27 ലേക്കുള്ള പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളെ ഡബ്ല്യു.എം.എഫ് ബഹ്റൈൻ നാഷനൽ കൗൺസിൽ സ്ഥാപക അംഗം മുഹമ്മദ് സാലി, കോഓഡിനേറ്റർ ശ്രീജിത്ത് ഫറോക്ക് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഐകകണ്ഠ്യേന തെരഞ്ഞെടുത്തു. പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് മേൽഘടകങ്ങളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിനു ശേഷം നടത്തും. വരും കാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോബി നന്ദി പറഞ്ഞു. കേക്ക് കട്ടിംഗും ഡിന്നറും ഉണ്ടായിരുന്നു.
