Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപ്രഖ്യാപന തീ​യ​തി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:11 AM IST

    പ്രഖ്യാപന തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രഖ്യാപന തീ​യ​തി നീ​ട്ടി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നാ​ട​ക അ​വാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യ​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ഭ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മി​ജോ​ഷ് മൊ​റാ​ഴ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ബി​നു മ​ണ്ണി​ലും പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsEXTENDEDAnnouncementDeadline
    News Summary - Announcement deadline extended
    Similar News
    Next Story
    X