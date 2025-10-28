Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 28 Oct 2025 11:11 AM IST
Updated Ondate_range 28 Oct 2025 11:11 AM IST
പ്രഖ്യാപന തീയതി നീട്ടിtext_fields
News Summary - Announcement deadline extended
മനാമ: എല്ലാ വർഷവും നൽകി വരുന്ന ബഹ്റൈൻ പ്രതിഭ അന്തർദേശീയ നാടക അവാർഡിന്റെ പ്രഖ്യാപന തീയതി നീട്ടിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. നവംബർ ഒന്നിന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ നടത്തുമെന്ന് പ്രതിഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിജോഷ് മൊറാഴയും പ്രസിഡന്റ് ബിനു മണ്ണിലും പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
