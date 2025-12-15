Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:06 AM IST

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ബി​ലോ 2 ഷോ​പ്പി​ങ്

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ബി​ലോ 2 ഷോ​പ്പി​ങ്
    മ​നാ​മ: ആ​നി​വേ​ഴ്സ​റി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി ബി​ലോ 2 ഷോ​പ്പി​ങ്. ഏ​തെ​ടു​ത്താ​ലും ര​ണ്ട് ദീ​നാ​റി​ൽ മാ​ത്രം വി​ല വ​രു​ന്ന നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​മ​നീ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ബി​ലോ 2വി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ കൂ​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ‘അ​ൺ​ബീ​റ്റ​ബ്ൾ സ​ർ​പ്രൈ​സ് ഓ​ഫ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ 20 വ​രെ തു​ട​രും.

    ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, ഫു​ട്‌​വെ​യ​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഹൗ​സ്‌ ഹോ​ൾ​ഡ്സ്, ടോ​യ്സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ്, ഫാ​ൻ​സി ഐ​റ്റം​സ്, ഡി​സ്പോ​സി​ബ്ൾ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഫു​ഡ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്താ​ണ് ബി​ലോ 2 ഷോ​പ്പി​ങ്ങിന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത

    പേ​ര് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു പോ​ലെ, ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വി​ല​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വെ​റും 100 ഫി​ൽ​സ് മു​ത​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 2.2 ദീ​നാ​ർ വ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വി​ല ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ്പ് മു​ത​ൽ ക​ർ​പ്പൂ​രം വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​വി​ല പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ബി​ലോ 2 ഷോ​പ്പി​ങ് ത​യാ​റ​ല്ല.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.അ​ടു​ക്ക​ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്‌​കൂ​ൾ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ഗു​ക​ൾ, ഫു​ട്‌​വെ​യ​ർ, സ്പോ​ർ​ട്സ് വെ​യ​ർ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ത്ത്‌​റൂം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, കോ​സ്‌​മെ​റ്റി​ക്സ്, ഫാ​ൻ​സി ഐ​റ്റം​സ്, ഡി​സ്പോ​സി​ബ്ൾ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ക​ല​ക്ഷ​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ വാ​ങ്ങാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ബി​ലോ 2 ഷോ​പ്പി​ങ്. മു​ഴു​വ​ൻ വീ​ട്ടു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രി​ട​ത്തു​നി​ന്നു​ത​ന്നെ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വ​ലി​യ തു​ക ലാ​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ത് ഈ ​സ്റ്റോ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    ഈസ്റ്റ് റിഫാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപം റിഫാ വില്ലേജിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനം വിപുലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടെയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

