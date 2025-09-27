Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:42 AM IST

    മി​സ് കേ​ര​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്; ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി അ​ഞ്ജ​ലി ഷ​മീ​ർ

    മി​സ് കേ​ര​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്; ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി അ​ഞ്ജ​ലി ഷ​മീ​ർ
    മ​നാ​മ: കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വ​യം​വ​ര സി​ൽ​ക്സ് ഇം​പ്ര​സാ​രി​യോ മി​സ് കേ​ര​ള സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി എ​ഡി​ഷ​നി​ൽ ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ആ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ലെ മാ​രി​യ​ട്ട് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന മി​സ് കേ​ര​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ അ​ഞ്ജ​ലി ഷ​മീ​ർ ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ അ​പ് ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 22 മ​ൽ​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മി​സ് ഫി​റ്റ്ന​സ് ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും അ​ഞ്ജ​ലി​യാ​ണ്.

    അ​ഞ്ജ​ലി ഷ​മീ​ർ

    തൃ​ശൂ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മൂ​ന്നു​പീ​ടി​ക സ്വ​ദേ​ശി​യും ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി​യാ​യു​മാ​യ ഷ​മീ​റി​ന്റെ​യും ര​ശ്മി​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ അ​ഞ്ജ​ലി നി​ല​വി​ൽ ഇ​രി​ഞ്ഞാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജി​ൽ ബി​രു​ദ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന അ​ഞ്ജ​ലി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ്ല​സ് ടു ​വ​രെ പ​ഠി​ച്ച​ത്. പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്നും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ജ​ലി 98.2 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് വാ​ങ്ങി ഐ​ല​ന്‍റ് ടോ​പ്പ​റാ​യാ​ണ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ്ല​സ് ടു ​പാ​സാ​യ​ത്.കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ നൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ ത​ൽ​പ​ര​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ജ​ലി ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഞ്ചു​വ​യ​സ്സു മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത നൃ​ത്ത പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ശ്രീ​നേ​ഷ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​താ​വ് ഷ​മീ​ർ 35 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ്. സിം​പി​ൾ ട്രേ​ഡി​ങ് എ​ന്ന ഹാ​ർ​ഡ് വെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​യാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​രി അ​ശ്വ​തി ബം​ഗ​ളൂ​രു ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജി​ലും സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ർ​ജു​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഷെ​യ്ഫ​ത്ത് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ് ടു​വി​നും പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. അ​ഞ്ജ​ലി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന​ത്.മോ​ഡ​ലി​ങ്ങി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള അ​ഞ്ജ​ലി പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewscompetitionBahrain NewsMiss Kerala
    News Summary - Anjali Shamir becomes first runner-up in Miss Kerala competition
