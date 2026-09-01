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    തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പുതിയ സംവിധാനം വേണമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ സമിതി

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    പെർമിറ്റുകളും പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യം
    തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് പുതിയ സംവിധാനം വേണമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ സമിതി
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    മനാമ: മൃഗങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന നല്ലവരായ ആളുകളെ വെറുതെ ശിക്ഷിക്കരുതെന്നും, പകരം ഇതിനായി കൃത്യമായ പെർമിറ്റുകളും പ്രത്യേക ഫീഡിംഗ് പോയിന്റുകളും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ മഹമൂദ് ഫരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി വലിച്ചെറിയുന്നതും തമ്മിൽ അധികാരികൾ വേർതിരിച്ചു കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില താമസക്കാർ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രാവുകൾക്കും മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്നത് ദുർഗന്ധത്തിനും പ്രാണികളുടെ ശല്യത്തിനും പൊതുശുചിത്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം അത് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

    മൃഗങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർക്കായി പെർമിറ്റ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ബി.എസ്.പി.സി.എ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകർ ഫീഡിംഗ് സൈറ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ലൊക്കേഷനും നൽകുന്നതോടൊപ്പം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണം. കൂടാതെ ഭക്ഷണം നൽകിയ ശേഷം പ്രദേശം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകേണ്ടതുണ്ട്.

    പൂച്ചകൾക്കായി ഉണങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന വെൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രത്യേക ഫീഡിംഗ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സൊസൈറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുനിസിപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് പിന്നീട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പരിപാലിക്കുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യാം.

    അംഗീകൃതമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയാൽ 50 മുതൽ 300 ദിനാർ വരെ പിഴ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. പ്രാവുകൾക്കോ ​​തെരുവ് മൃഗങ്ങൾക്കോ ​​നൽകുന്ന ഭക്ഷണം മാലിന്യവും ദുർഗന്ധവും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ അധികാരികൾ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുശുചിത്വത്തെ സൊസൈറ്റി പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും തെരുവുകളിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ ആളുകൾ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും മഹമൂദ് ഫരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

    ബഹ്‌റൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെയെത്തുന്നത് വിമാന സർവീസുകൾക്ക് അപകട ഭീഷണിയാകുമെന്നതിനാൽ അവിടെ പ്രാവുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകരുതെന്ന് താമസക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃഗക്ഷേമം, പൊതുശുചിത്വം, സമൂഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം എന്നിവയെല്ലാം കൃത്യമായി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം പുതിയ സംവിധാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    News Summary - Animal Welfare Committee calls for a new system to feed stray animals
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