ദുരിത ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ ആന്ധ്ര സ്വദേശി രാമസ്വാമി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിtext_fields
മനാമ: സ്ട്രോക്കിനെ തുടർന്ന് സൽമാനിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ രാമസ്വാമി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.
ഫ്ലക്സി വിസയിൽ ബഹ്റൈനിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുകയായിരുന്ന രാമസ്വാമി രണ്ടുമാസത്തോളമായി അഡ്മിറ്റായിരുന്നു. ടീം ഹോപ്പിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ വാസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഡിസംബർ 20ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.
ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാനും യാത്രാവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗൾഫ് കിറ്റും യാത്രാചെലവിലേക്കായി 7,000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തികസഹായവും നൽകാനും ഹോപ്പിനു സാധിച്ചു.
‘‘ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ടീം ഹോപ്പിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദിച്ചു. നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുഷറഫ് ഹോപ്പിന്റെ സഹായത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചു.
