Madhyamam
    Bahrain
    date_range 11 Jan 2026 11:07 AM IST
    date_range 11 Jan 2026 11:07 AM IST

    ദു​രി​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി രാ​മ​സ്വാ​മി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി

    ദു​രി​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി രാ​മ​സ്വാ​മി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി
    ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ രാ​മ​സ്വാ​മി ടീം ​ഹോ​പ്പി​ന്റെ

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ്ട്രോ​ക്കി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ രാ​മ​സ്വാ​മി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.

    ഫ്ല​ക്സി വി​സ​യി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന രാ​മ​സ്വാ​മി ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി അ​ഡ്മി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ടീം ​ഹോ​പ്പി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ കാ​ര​ണം ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ വാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​നും യാ​ത്രാ​വേ​ള​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രു ഗ​ൾ​ഫ് കി​റ്റും യാ​ത്രാ​ചെ​ല​വി​ലേ​ക്കാ​യി 7,000 രൂ​പ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കാ​നും ഹോ​പ്പി​നു സാ​ധി​ച്ചു.

    ‘‘ഈ ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ടീം ​ഹോ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന മു​ഷ​റ​ഫ് ഹോ​പ്പി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

