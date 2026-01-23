Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 2:17 PM IST

    ഇന്ത്യൻ രൂ​പ ത​ള​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ

    ഇന്ത്യൻ രൂ​പ ത​ള​രു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ ചി​ന്ത​ക​ൾ
    ഇ​ന്ന​ലെ ഡോ​ള​റി​ന് എ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ 92 രൂ​പ​ക്ക​ടു​ത്ത് എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം മ​ന​സ്സി​ൽ വ​ന്ന​ത് ഒ​രേ ചി​ന്ത​യാ​യി​രു​ന്നു.ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പൈ​സ അ​യ​ച്ചാ​ൽ കു​റ​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​പ കി​ട്ടും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഒ​രു ദീ​നാ​റി​ന് 243 രൂ​പ. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്ക്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര​യെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കം വി​ല കി​ട്ടു​ന്ന​ത് ഒ​രു ചെ​റി​യ ആ​ശ്വാ​സം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ലെ ചെ​ല​വു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം, ലോ​ൺ തി​രി​ച്ച​ട​വ്… ഇ​തൊ​ക്കെ ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​സ​ന്തോ​ഷം നി​സ്സാ​ര​മ​ല്ല.

    പ​ക്ഷേ, ആ ​സ​ന്തോ​ഷം കു​റ​ച്ച് സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഒ​രു​ഭാ​രം പോ​ലെ മാ​റി. കാ​ര​ണം, രൂ​പ ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ള​രു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ ഗു​ണം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദോ​ഷ​വും ആ​ദ്യം ത​ട്ടു​ന്ന​ത് ന​മ്മു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​രി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഇ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​പ കി​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, നാ​ളെ അ​തേ രൂ​പ​ക്ക് കു​റ​ച്ച് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന സ​ത്യം ന​മ്മ​ൾ മ​റ​ക്ക​രു​ത്.

    നാ​ട്ടി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ വി​ല ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു, ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല കൂ​ടു​ന്നു, യാ​ത്ര​യും ചി​കി​ത്സ​യും എ​ല്ലാം ചെ​ല​വേ​റു​ന്നു എ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​കും, രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ഭാ​രം ആ​രാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്. ഇ​ന്ന് ഞാ​ൻ അ​യ​ക്കു​ന്ന അ​ധി​ക പ​ണം, നാ​ളെ​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​കു​മെ​ന്ന ഭ​യം പ​ല​പ്പോ​ഴും ഉ​ള്ളി​ൽ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഹോം ​ലോ​ൺ, വാ​ഹ​ന ലോ​ൺ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഇ.​എം.​ഐ കൂ​ടു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ന്റെ ഫ​ലം നേ​രി​ട്ട് കു​ടും​ബ ബ​ജ​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ കാ​ണാം. പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ന​മ്മ​ൾ​ക്ക് അ​ത് വെ​റും അ​ക്ക​ങ്ങ​ള​ല്ല, ഓ​രോ മാ​സ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​യ​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ കി​ട്ടു​ന്ന ന​ല്ല എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് റേ​റ്റി​ൽ വ​ലി​യ പ്ലാ​നു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ പ​ല​ർ​ക്കും തോ​ന്നും. പ​ക്ഷേ, ഈ ​റേ​റ്റ് സ്ഥി​ര​മ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ക​റ​ൻ​സി മാ​റു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത പ്ലാ​നു​ക​ളും മാ​റേ​ണ്ടി​വ​രും. വി​വാ​ഹം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഭാ​വി​യി​ലെ വീ​ട്, റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് എ​ല്ലാം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന ഒ​രു അ​വ​സ്ഥ.

    ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​റ​ൻ​സി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ത​ള​രു​ന്ന​ത് ന​ല്ല ല​ക്ഷ​ണ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക​ണം. അ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും, അ​വി​ടെ വ​ള​രു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കും. ഇ​ന്ന് നാം ​പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​മാ​ണ് പ​ല വീ​ടു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ എ​ത്ര വ​ലി​യ വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മാ​ണ്.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ഡോ​ള​റി​ന് മു​ന്നി​ൽ രൂ​പ ത​ള​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട് നി​മി​ഷ നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, അ​ൽ​പം ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​ത് എ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​പ കി​ട്ടു​ന്ന​ത​ല്ല, ആ ​രൂ​പ​ക്ക് നാ​ളെ​യും ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ശ്വാ​സം.



    TAGS:expatriateindian rupeesBahrain Newsgulf news malayalam
