Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവോട്ട് ചെയ്യാത്ത...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 8:51 AM IST

    വോട്ട് ചെയ്യാത്ത പ്രവാസിയോ

    text_fields
    bookmark_border
    വോട്ട് ചെയ്യാത്ത പ്രവാസിയോ
    cancel
    Listen to this Article

    ജീ​വി​ത പ്രാ​ര​ബ്ധം കൊ​ണ്ട് പ്ര​വാ​സി​യാ​കാ​ൻ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു​പാ​ട് സാ​ധു​മ​നു​ഷ്യ​രു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട് എ​ന്തെ​ന്ന് പോ​ലും അ​റി​യാ​തെ, ഇ​ന്നു​വ​രെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​തെ പ്ര​വാ​സ​ത്ത് നീ​റി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന അ​നേ​കം പേ​ർ. പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ തു​ളു​മ്പു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തും പ്ര​വാ​സ​ത്തെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തും പാ​ർ​ല​മെൻറ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​യാ​ക്കി പ്ര​വാ​സ വോ​ട്ട് എ​ന്ന സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റു​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രേ​ണ്ട​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ന്നു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പോ​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ര​റി​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത ധാ​രാ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ന​മു​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്.

    അ​വ​രെ​യൊ​ക്കെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത​കും​വി​ധം ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​സം​വി​ധാ​നം വ​ള​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട് ന​മ്മു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വ​ള​രെ സ​ജീ​വ​മാ​വു​ന്ന കാ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ നാം ​ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും ന​മ്മു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voteexpatriate
    News Summary - An expatriate who doesn't vote
    Similar News
    Next Story
    X