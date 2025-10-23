Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:20 AM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച ‘വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം’ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    വേതനവിതരണം​ സു​താ​ര്യ​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ണോ എ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും
    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച ‘വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം’ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു
    cancel

    മ​നാ​മ: സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി, ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ) 'വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ' (ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ്) മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ​തി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വേ​ത​നം കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ്യം.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (സി.​ബി.​ബി), ബെ​ന​ഫി​റ്റ്, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യെ​ല്ലാം അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​ർ​പ​ര​മാ​യ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റും മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് വി​രു​ദ്ധ ദേ​ശീ​യ​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ നി​ബ്രാ​സ് താ​ലി​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ണം മു​ട​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ വേ​ത​നം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കാ​നും അ​ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ് വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും.

    ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​ബ്രാ​സ് താ​ലി​ബ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​സ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​നം സു​താ​ര്യ​മാ​യും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പാ​ല​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsImplementedWage Protection SchemeLabor Market Regulatory Authority
    News Summary - An expanded 'Wage Protection Scheme' has been successfully implemented
    Similar News
    Next Story
    X