    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 1:54 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 1:54 PM IST

    എ.എം.എച്ച് ഗോ​ൾ​ഫ് ചാ​രി​റ്റി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഗാ​ലാ ഡി​ന്ന​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എ.എം.എച്ച് ഗോ​ൾ​ഫ് ചാ​രി​റ്റി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഗാ​ലാ ഡി​ന്ന​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ​ല​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ഗോ​ൾ​ഫ് ചാ​രി​റ്റി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഗാ​ലാ ഡി​ന്ന​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ (എ.​എം.​എ​ച്ച്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 26ാമ​ത് ഐ​ല​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ഗോ​ൾ​ഫ് ചാ​രി​റ്റി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക ഗാ​ലാ ഡി​ന്ന​ർ ദി ​ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റ് റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സ്പാ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്. 26 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ത​ന്‍റെ സ്വ​കാ​ര്യ ഗോ​ൾ​ഫ് കോ​ഴ്സി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് രാ​ജാ​വി​നോ​ട് എ.​എം.​എ​ച്ച് കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ചെ​റി​യാ​ൻ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഐ​ല​ൻ​ഡ് ക്ലാ​സി​ക് ഒ​രു ഗോ​ൾ​ഫ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, എ.​എം.​എ​ച്ചി​ന്‍റ സേ​വ​ന ദൗ​ത്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ർ​ഥ​വ​ത്താ​യ സം​രം​ഭ​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ചെ​റി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ശോ​ഭ​ന​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ നേ​രി​ട്ട് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ലി​യി​ലെ കി​ങ് ഹ​മ​ദ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം എ.​എം.​എ​ച്ച് കൈ​വ​രി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ളും ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ടീ​മു​ക​ളി​ലെ ഗോ​ൾ​ഫ് ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നി​ര​വ​ധി വി​ശി​ഷ്ട​വ്യ​ക്തി​ക​ളും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

