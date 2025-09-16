Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 16 Sept 2025 9:32 AM IST
    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ഡ​യ​മ​ണ്ട് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ഡ​യ​മ​ണ്ട് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ
    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ഡ​യ​മ​ണ്ട് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ

    സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ മ​നാ​മ, സാ​ർ, അം​വാ​ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മൂ​ന്ന് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ഡ​യ​മ​ണ്ട് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​എ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം 95 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സീ​ഫി​ലെ റോ​യ​ൽ സ​രാ​യ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ലെ​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യാ​ണ് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളു​ടെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും ക്വാ​ളി​റ്റി ടീ​മും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ആ​ലി​യി​ലു​ള്ള പു​തി​യ കി​ങ് ഹ​മ​ദ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡ​യ​മ​ണ്ട് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കൂ​ടാ​തെ റി​ഫ​യി​ലെ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നും മു​മ്പ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ചെ​റി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്റെ ക്വാ​ളി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ജ​മീ​ല അ​ൽ സ​ൽ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക്വാ​ളി​റ്റി ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ്/​റി​സ്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഇ​ൻ​ഫെ​ക്ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ടീ​മാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - American Mission Hospital receives NHRA Diamond accreditation
