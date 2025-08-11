Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ടി​യ​ന്ത​ര...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:44 AM IST

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻആം​ബു​ല​ൻ​സ് മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ സേ​വ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്
    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻആം​ബു​ല​ൻ​സ് മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ സേ​വ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു
    cancel

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ആം​ബു​ല​ൻ​സ് മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ സേ​വ​നം.

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഇ​ടു​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ വി​ക​സി​ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ‍യും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ള​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ യൂ​സ​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഇ​ടു​ങ്ങി​യ വ​ഴി​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്കേ​റി​യ റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ഈ ​മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി രോ​ഗി​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    ഡി​ഫി​ബ്രി​ല്ലേ​റ്റ​ർ, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം അ​ള​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണം, ര​ക്ത​ത്തി​ലെ ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ്, ഓ​ക്സി​ജ​ൻ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ക്സി​ജ​ൻ സി​ലി​ണ്ട​ർ, ഒ​ടി​വ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കി​റ്റു​ക​ൾ, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി കി​റ്റു​ക​ൾ, തെ​ർ​മോ​മീ​റ്റ​ർ, ഫ്ലാ​ഷ്‌​ലൈ​റ്റ്, നൈ​റ്റ് വി​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഈ ​മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം, ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സം, അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​ക്കു​ക​ൾ, ര​ക്ത​സ്രാ​വം, അ​പ​സ്മാ​രം, ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ, ബോ​ധ​ക്ഷ​യം, പ്ര​മേ​ഹം മൂ​ല​മു​ള്ള അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​സ​വം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ഫ​സ്റ്റ് റെ​സ്‌​പോ​ണ്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​വു​ണ്ട്.

    എ​ങ്ങ​നെ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, കോ​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. പ്രോ​ക്യു​എ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​സം​വി​ധാ​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​സി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം, ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ആം​ബു​ല​ൻ​സോ മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ളോ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് അ​യ​ക്കും.

    2023ലെ ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഈ ​സേ​വ​നം. ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. നാ​ഷ​ന​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ലൈ​സ​ൻ​സും ഇ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടു​ക​യും ഡി​ഫ​ൻ​സീ​വ് ഡ്രൈ​വി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം സ​ർ​വി​സ്

    സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സ്, റി​ഫ​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ കി​ങ് ഹ​മ​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പ​ന്ത്ര​ണ്ടി​ല​ധി​കം ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ ഈ ​മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ത് ഭാ​ഗ​ത്തും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും കാ​റ്റ്, ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല, മ​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഫ​സ്റ്റ് റെ​സ്‌​പോ​ണ്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് കേ​ണ​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsemergenciessuccessfulMotorcycle Ambulance service
    News Summary - Ambulance motorcycle service continues successfully to provide assistance in emergencies
    Similar News
    Next Story
    X