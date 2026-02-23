Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 9:34 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ മ​നാ​മ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ മ​നാ​മ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​നാ​മ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദേ​ശ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ മ​നാ​മ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കെ​ട്ടി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി വ​ഈ​ൽ ബി​ൻ നാ​സ​ർ ആ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും വി​ക​സ​ന​വും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന അ​ജ​ണ്ട​യ്ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​കീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നു ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Ambassadors to Bahrain visit Manama Municipality
    Similar News
    Next Story
    X