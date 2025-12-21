Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഎ.​എം.​എ.​ഐ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 12:22 PM IST

    എ.​എം.​എ.​ഐ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    എ.​എം.​എ.​ഐ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    എ.​എം.​എ.​ഐ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ചി​കി​ത്സ​യും വൈ​ദ്യ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച ആ​യു​ര്‍വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (എ.​എം.​എ.​ഐ) ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം യോ​ഗ​വും ജ​ന​റ​ല്‍ ബോ​ഡി മീ​റ്റി​ങ്ങും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു. യോ​ഗം പ്ര​ഫ. ഫാ​ത്തി​മ അ​ല്‍ മ​ന്‍സൂ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​നി​താ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ പ്ര​മു​ഖ അ​ക്കാ​ദ​മീ​ഷ്യ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്ധ​യു​മാ​ണ് പ്ര​ഫ. ഫാ​ത്തി​മ അ​ല്‍ മ​ന്‍സൂ​രി. അ​ഡ്ഹോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​ബി​നു ജെ ​എ​ബ്ര​ഹാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​ജു​മ​ല്‍ എ.​എം സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ല്‍ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ​ത്തി​ന്റെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കാ​യി എ.​എം.​എ.​ഐ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഡോ. ​അ​തു​ല്യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ന​ന്ദി​പ്ര​മേ​യം അ​ര്‍പ്പി​ച്ചു. 45 ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഡോ. ​ബി​നു ജെ ​എ​ബ്ര​ഹാം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ഡോ. ​അ​ജു​മ​ല്‍ എ.​എം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ഡോ. ​പ്ര​ശോ​ഭ് കെ.​പി ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഡോ. ​അ​തു​ല്യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ (ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ണ്‍), ഡോ. ​ദേ​വി മു​ര​ളി​ദാ​സ് (ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ല്‍ ഐ​ക്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ ആ​യു​ര്‍വേ​ദ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ല്‍ അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ എ.​എം.​എ.​ഐ ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - AMAI Bahrain Chapter inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X