Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 11:57 AM IST

    അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​ണ്

    സ്ഥി​ര​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    മ​നാ​മ: ഭാ​രം കു​റ​വ്, കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല, വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ള​ക​ളി​ൽ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണ് അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ച​ക​ത്തി​നാ​യി ഈ ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പാ​ച​ക പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പു​ളി​യി​ലു​ള്ള​തോ ഉ​പ്പു​ള്ള​തോ ആ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ അ​ലു​മി​നി​യം ക​ണി​ക​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ല​രു​ക​യും അ​ത് ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ര​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വ​രെ സാ​ധ്യ​ത

    ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ അ​മി​ത​മാ​യി അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന അ​ലു​മി​നി​യം ക​ണി​ക​ക​ൾ നാ​ഡീ​കോ​ശ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ത​ല​ച്ചോ​റി​ൽ അ​ലു​മി​നി​യം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന അ​ൽ​ഷി​മേ​ഴ്‌​സ് പോ​ലു​ള്ള നാ​ഡീ​വ്യൂ​ഹ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കാ​ൻ​സ​ർ, പ​ൾ​മ​ണ​റി ഫൈ​ബ്രോ​സി​സ് (ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​ലെ ത​ക​രാ​റ്), മ​റ്റ് ശ്വാ​സ​കോ​ശ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​സ്ഥി രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കും അ​ലു​മി​നി​യ​ത്തി​ന്റെ അ​മി​ത​മാ​യ അ​ള​വ് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​ലു​മി​നി​യം ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ടി​ഷ്യൂ​ക​ൾ, എ​ല്ലു​ക​ൾ, ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും നാ​ഡീ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​ലു​മി​നി​യം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന മ​റ്റ് വ​ഴി​ക​ൾ

    പാ​ച​ക​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റ് പ​ല മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​ലു​മി​നി​യം ന​മ്മു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ അ​ലു​മി​നി​യം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തും. അ​ലൂ​മി​നി​യം ഹൈ​ഡ്രോ​ക്സൈ​ഡ് അ​ട​ങ്ങി​യ ചി​ല മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, അ​ലു​മി​നി​യം ക്ലോ​റൈ​ഡ് അ​ട​ങ്ങി​യ ഡി​യോ​ഡ​റ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും അ​ലു​മി​നി​യം സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ട്ടാം. പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു കി​ലോ​ഗ്രാം ശ​രീ​ര​ഭാ​ര​ത്തി​ന് 0.143 mg എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ലു​മി​നി​യം ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് പ്ര​ശ്ന​ക​ര​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഏ​റു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പാ​ച​ക​രീ​തി​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാ​ൻ ചി​ല മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കാം. പു​ളി കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ത​ക്കാ​ളി, വി​നാ​ഗി​രി, പു​ളി​യു​ള്ള ക​റി​ക​ൾ, അ​തു​പോ​ലെ ഉ​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക. പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​ര​ച്ചു​ക​ഴു​കു​ന്ന​ത് അ​ലു​മി​നി​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത പാ​ളി നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണി​ക​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ല​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. ക​റു​പ്പ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ചാ​ര​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പോ​ളി​മ​ർ കൊ​ണ്ട് പൊ​തി​ഞ്ഞ നോ​ൺ-​സ്റ്റി​ക്ക് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​റ​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ അ​ലു​മി​നി​യം പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്.

    പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല നോ​ക്കാ​തെ സ്‌​ക്രാ​ച്ച് പ്രൂ​ഫ്, സ്‌​റ്റി​ക്ക് പ്രൂ​ഫ് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള കു​ക്ക് വെ​യ​റു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പാ​ച​ക​ത്തി​നാ​യി സ്റ്റീ​ൽ, കാ​സ്റ്റ് അ​യേ​ൺ പോ​ലു​ള്ള മ​റ്റ് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:newsDangerousgulfutensilsAluminum
    News Summary - Aluminum utensils are dangerous.
