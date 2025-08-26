Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 10:53 AM IST

    അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ന​വ്യാ​നു​ഭ​വം- ഷീ​ജ ച​ന്ദ്ര​ൻ

    From the Bahrain AKCCs alphabet program
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം എ​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ അ​ക്ഷ​ര​സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഷീ​ജ ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​വി​ത ചൊ​ല്ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​യ​താ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നി​ടെ ഷീ​ജ ച​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട്, ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഹൗ​സ് മെ​യ്ഡ് ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഷീ​ജ ച​ന്ദ്ര​ൻ. വാ​യ​നാ​ത​ൽ​പ​ര​രും എ​ഴു​ത്തു​മോ​ഹി​ക​ളു​മാ​യ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലാ​ണ് അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം.

    അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​യ​ന​യു​ടെ​യും സം​ശു​ദ്ധി മാ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടെ​ന്ന് ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ.​കെ.​സി.​സി​യു​ടെ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് സ​ന്തോ​ഷ് കെ. ​നാ​യ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വി​നോ​ദ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ, ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, അ​ജി​ത്ത് കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി, ജോ​സ​ഫ് വി.​എം. ഷി​നോ​യ് പു​ളി​ക്ക​ൻ, എ.​കെ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ചാ​ൾ​സ് ആ​ലു​ക്ക, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജീ​വ​ൻ ചാ​ക്കോ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പോ​ളി വി​ത​ത്തി​ൽ, സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​യും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ ലി​നി സ്റ്റാ​ൻ​ലി, മു​ൻ കെ.​സി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും എ.​കെ.​സി.​സി നാ​ട​ക​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ റോ​യ് സി. ​ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ല, ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ, ജോ​ജി കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​വി​ത ചൊ​ല്ലി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ആ​ദ​ർ​ശ്, ഫൈ​സ​ല, സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, എ.​കെ.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജി​ബി അ​ല​ക്സ്, ജെ​യിം​സ് ജോ​സ​ഫ്, ര​തീ​ഷ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, മാ​ൻ​സി മാ​ത്യു, ജോ​ൺ ആ​ല​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​വീ​ന ചാ​ൾ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsAlphabetAKCC Bahrain
