Madhyamam
    Bahrain
    6 Oct 2025 10:21 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 10:21 AM IST

    ഷു​റൂ​ഖ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ
    ഷു​റൂ​ഖ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം
    ഷു​റൂ​ഖ് പ്ര​ദേ​ശം

    മ​നാ​മ: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​തെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പു​തു​താ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഷു​റൂ​ഖ് (ബ്ലോ​ക്ക് 254) ഏ​രി​യ​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ. മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഏ​രി​യ കൗ​ൺ​സി​ല​റു​മാ​യ സാ​ലി​ഹ് ബു​ഹാ​സ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​ക്കെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​യ്മ, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് തെ​രു​വ് വി​ള​ക്കി​ല്ലാ​യ്മ, മോ​ശം റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ശ​രി​യാ​യ മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ബു​ഹാ​സ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​റ്റ് പൗ​ര​ന്മാ​രെ​പ്പോ​ലെ നി​കു​തി​ക​ളും സേ​വ​ന ഫീ​സു​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ട്ടും ത​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ക​ടു​ത്ത അ​തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി മാ​റി​യേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Allegations of denial of basic amenities to Shurukh residents
