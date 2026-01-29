Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    29 Jan 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 9:01 AM IST

    സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്ദി യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്ദി യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്ദി യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശ​താ​ബ്ദി ഐ​തി​ഹാ​സി​ക യാ​ത്ര​യി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യേ​യും, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം നൗ​ഫ​ൽ വ​യ​നാ​ടി​നേ​യും എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്. എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​ക്ക് സ​മ​സ്ത വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സ​ർ ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ളും എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം നൗ​ഫ​ൽ വ​യ​നാ​ടി​ന് എ​സ് കെ ​എ​സ് എ​സ് എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജീ​ർ പ​ന്ത​ക്ക​ലും സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:journeyhonoredcentenaryparticipated
    News Summary - All those who participated in the centenary journey were honored.
