ആലിൻ താരകംtext_fields
ആലില പൊഴിയും പോൽ
പറക്കമുറ്റാതെ ആലിൻ തൻ കുഞ്ഞു മേനി
പകുത്തു നൽകി അവയവദാനത്തിൻ
മഹത്വം വിളിച്ചോതി മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടായി
കൂട്ടുനഷ്ടപ്പെട്ട വേദന കടിച്ചമർത്തി
സ്വന്തം ചോര നഷ്ടപ്പെടൽ മനസ്സിലൊതുക്കി
മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലും ഹൃത്തിലും
അമൂല്യ മാതൃക പകർന്ന ആലിൻ ഓർമ
അഭംഗുരം നിലനിർത്താൻ നവസാമൂഹ്യ മാതൃക
മാനവ മനഃസാക്ഷിയെ ചേർത്തു നിർത്തി
അവയവദാനം മഹത് ദാനം ആപ്തവാക്യം
ശിരസ്സാവഹിച്ച മാതാപിതാ
കുടുംബം ഒന്നാകെ ചേക്കേറുന്നത്
മലയാളക്കരയുടെ മനതാരിൽ
മിന്നും താരകമായി ഇടം പിടിച്ചീടും
മറക്കില്ല ആലിൻ മാനുഷരുള്ള കാലം
അവയവദാനത്തിൻ മഹത്തായ മാതൃക
തീർത്ത മാതാപിതാക്കളെ
വികാരവായ്പോടെ വിവേക പൂർവം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register