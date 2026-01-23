Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    23 Jan 2026 2:06 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 2:06 PM IST

    സ​മ​സ്ത പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും

    സ​മ​സ്ത പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യും
    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ഇ​സ്​​ലാം മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​രീ​ക്ഷ ബോ​ര്‍ഡ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ല​ണ്ട​ര്‍ പ്ര​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്റൈ​ൻ റേ​ഞ്ചി​ലെ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ പ​ത്ത് മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 5, 7, 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 210 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ ഒ​രു സെ​റ്റ​റി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ റേ​ഞ്ച് പ​രീ​ക്ഷ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര സൂ​പ്ര​ണ്ടാ​യും, ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി, റ​ബീ​അ് ഫൈ​സി, ഹം​സ അ​ൻ​വ​രി രി​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ജി​ദാ​ലി, ഹാ​ഫി​ള് ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൗ​ല​വി, സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഹ​ബി, നി​ശാ​ൻ ബാ​ഖ​വി, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഫൈ​സി, മ​ജീ​ദ് ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​ർ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രാ​യും പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    Public exam Bahrain News gulf news malayalam
    News Summary - All public exams today and tomorrow
