    Bahrain
    Posted On
    17 Nov 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    17 Nov 2025 11:48 AM IST

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഹാ സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​യ്യി​ദ് യാ​സി​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യാ​ണ് ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ. സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ചാ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

