Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 11:04 AM IST

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ

    അ​ൽ​ഹു​ദ ത​അ്‌​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ർ​ക​സി​ൽ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ
    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ അ​ൽ​ഹു​ദ ത​അ്‌​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ർ​ക​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ഷ​ക​ർ​തൃ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഗു​ദൈ​ബി​യ: സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​ഹു​ദ ത​അ്‌​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ർ​ക​സി​ൽ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ക്ഷ​ക​ർ​തൃ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഗ​ത്ഭ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഫൈ​സി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. “ഒ​രു അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം- നാം ​നേ​ടി​യ​തും നേ​ടേ​ണ്ട​തും” എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, സ​മ​കാ​ലി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദീ​നി-​ധാ​ർ​മി​ക വ​ള​ർ​ച്ച, ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധ​യും ആ​ത്മ​ബോ​ധ​വും എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചു.

    മ​ർ​ക​സ് സീ​നി​യ​ർ ഉ​സ്താ​ദ് സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഹ​ബി പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ജീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നാ​ഫ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ർ​ക​സ് സ​ദ​ർ അ​സ്‌​ലം ഹു​ദ​വി ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പ് സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ​മൂ​ദ് മാ​ട്ടൂ​ൽ ആ​ശം​സാ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് വാ​ക​യാ​ട് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - All of Bahrain - Gudaibiya Area
