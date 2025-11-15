Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:15 PM IST

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം; സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം; സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article


    ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ.​സി.​ടി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ളീ​യ മു​സ്‌​ലിം​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക പ​ണ്ഡി​ത​പ്ര​സ്ഥാ​നം സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മ​വും സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ മ​ത-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ- സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ‘ആ​ദ​ർ​ശ വി​ശു​ദ്ധി നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ല് മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് കു​ണി​യ​യി​ലാ​ണ് സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​വു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain Newscampaign conferencegulf news malayalam
    News Summary - All Bahraini Campaign Conference; Syed Muhammad Jifri Muthukkoya's group in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X