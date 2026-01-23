സമസ്ത ബഹ്റൈൻ റമദാൻ മുന്നൊരുക്കം പരിപാടി ഇന്ന്text_fields
മനാമ: വിശുദ്ധ റമദാന്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമസ്ത ബഹ്റൈൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ഇസ്തിഖ്ബാൽ റമദാൻ’ റമദാൻ മുന്നൊരുക്കം പ്രഭാഷണവും ദുആ മജ്ലിസും ഇന്ന് രാത്രി 8.30ന് മനാമ സമസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും.
പ്രമുഖ പ്രഭാഷകൻ മുഹമ്മദ് സഹൽ ഫൈസി ഓടക്കാലി എറണാകുളം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ കേന്ദ്ര, ഏരിയ, റേഞ്ച് ജംഇയ്യതുൽ മുഅല്ലിമീൻ, എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കും.
മനാമ ഗോൾഡ് സിറ്റിയിലെ സമസ്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സഹോദരിമാർക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register