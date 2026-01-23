Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 2:04 PM IST

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പരിപാടി ഇ​ന്ന്

    സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ റ​മ​ദാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പരിപാടി ഇ​ന്ന്
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ൽ ഫൈ​സി

    മ​നാ​മ: വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​സ്തി​ഖ്ബാ​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ’ റ​മ​ദാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ദു​ആ മ​ജ്‌​ലി​സും ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 8.30ന് ​മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ൽ ഫൈ​സി ഓ​ട​ക്കാ​ലി എ​റ​ണാ​കു​ളം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര, ഏ​രി​യ, റേ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    മ​നാ​മ ഗോ​ൾ​ഡ് സി​റ്റി​യി​ലെ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

