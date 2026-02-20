സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ഇഫ്താർ സംഗമംtext_fields
മനാമ: റമദാനിൽ സമസ്ത ബഹ്റൈൻ നടത്തി വരാറുള്ള ഇഫ്താർസംഗമം തുടങ്ങി. മനാമ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മനാമ ഗോൾഡ് സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇർശാദുൽ മുസ്ലിമീൻ മദ്റസ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് റമദാൻ 30 ദിവസവും ദിനംപ്രതി 600 ലധികംവരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ നോമ്പു തുറയോടെ ഖുർആൻ പാരായണം, ഉദ്ബോധന സദസ്സ്, ദുആ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള ആത്മീയ സദസ്സാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
റമദാനിലെ രാത്രികളിലെ പ്രത്യേക പ്രാർഥനയായ തറാവീഹ് നമസ്കാരം സമീപത്തുള്ള മസ്ജിദിൽ രാത്രി 10ന് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടും. സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രി 7.30ന് മദ്റസയിൽ നമസ്കാരസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദ്റസ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വൈകീട്ട് 3.30 മുതൽ 4.30 വരെ ഖുർആൻ ഹിഫ്ദ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് എന്നിവ നടത്തപ്പെടും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 34332269, 39657486, 36537250 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register