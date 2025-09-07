Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവി​പു​ല​മാ​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 3:21 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 3:21 PM IST

    വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​ലി റാ​ശി​ദ് അ​ൽ അ​മീ​ൻ ക​മ്പ​നി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​ലി റാ​ശി​ദ് അ​ൽ അ​മീ​ൻ ക​മ്പ​നി
    cancel
    camera_alt

    അ​ലി റാ​ശി​ദ് അ​ൽ അ​മീ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ് അ​ലി റാ​ശി​ദ് അ​ൽ അ​മീ​ൻ ക​മ്പ​നി ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 250ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​പൂ​ക്ക​ളം മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് 6 മ​ണി​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ സു​ധീ​ഷ് കെ.​പി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​യി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ച​ന്തു മാ​ണി അ​ബ്ര​ഹാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ എ​സ്.​ജി. അ​ബ്ര​ഹാം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ വ​ഖാ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​സേ​ര​ക​ളി, സു​ന്ദ​രി​ക്ക് പൊ​ട്ടു​കു​ത്ത​ൽ, നാ​ര​ങ്ങ സ്പൂ​ൺ, സൂ​ചി​യി​ൽ നൂ​ൽ കോ​ർ​ക്ക​ൽ, ചാ​ക്കി​ൽ ഓ​ട്ടം, ക​ലം അ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വേ​ശം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ല് ടീ​മു​ക​ളാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ ഷൈ​ജു​വും ബാ​ബു​രാ​ജും ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationBahrain NewsLatest News
    News Summary - Ali Rashid Al Amin Company organizes a grand Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X