Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ൽ​ഹു​ദാ ത​അ​ലീ​മു​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 9:18 AM IST

    അ​ൽ​ഹു​ദാ ത​അ​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്‌​റ​സ മീ​ലാ​ദ് 2025 സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പവത്ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​ഹു​ദാ ത​അ​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്‌​റ​സ മീ​ലാ​ദ് 2025 സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പവത്ക​ര​ണം
    cancel

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗു​ദൈ​ബി​യ ഏ​രി​യ അ​ൽ​ഹു​ദാ ത​അ​ലീ​മു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്‌​റ​സ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ​ലാ​ദ് 2025 സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ‘സ്നേ​ഹ പ്ര​വാ​ച​ക​രു​ടെ ഒ​ന്ന​ര സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ഷൗ​ക്ക​ത്ത് അ​ലി (ലൈ​ഫ് കെ​യ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി) ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ജെം​ഷീ​ദ് എ​ൻ.​എം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും ഹാ​രി​സ് പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യി പി.​കെ. ഷാ​ന​വാ​സ് (ആ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ), സ​യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് വാ​ഹ​ബി, മു​സ്ത​ഫ (എ​ലൈ​റ്റ് ജ്വ​ല്ല​റി), സ​ലീം (പ്രെ​സ്റ്റി​ജ് ഗോ​ൾ​ഡ്), അ​ബ്ദു​ല്ല കാ​സ​ർ​കോ​ട് (ക​രാ​ട്ടെ), സ​ജീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ക്കാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ടി. ​മാ​ണി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി സ​ക​രി​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ (സ്‌​ക്വ​യ​ർ ഗാ​രേ​ജ്), അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ചെ​റു​കു​ന്ന്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ തൃ​ശൂ​ർ, ഖ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, റ​ഈ​സ് മു​സ്ത​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മീ​ലാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റ​ബീ​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ 12, സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ഗ്‌​രി​ബി​നു​ശേ​ഷം മ​ദ്‌​റ​സ പ​രി​സ​ര​ത്ത് മൗ​ലി​ദ് പാ​രാ​യ​ണ​വും അ​ന്ന​ദാ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsmadrasaBahrain NewsMilad
    News Summary - Alhuda Ta'leemul Quran Madrasa Milad 2025 Welcome Group Formed
    Similar News
    Next Story
    X