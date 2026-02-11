Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right‘അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 1:29 PM IST

    ‘അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഖൈ​മ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഖൈ​മ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഖൈ​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ​ഖീ​റി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഖൈ​മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ മെം​ബ​ർ​മാ​ർ, ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​എ​സ് പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ, മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മൂ​സ സു​ല്ല​മി എ​ന്നി​വ​ർ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ ക​ച്ച​വ​ടം, സം​ഘ​ടി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം എ​ന്നീ ശീ​ർ​ഷ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ദ്ബോ​ദ​നം ന​ട​ത്തി. ഡോ. ​ഇ​സ്മ​യി​ൽ റ​മ​ദാ​നി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ലെ​മ​ൺ സ്പൂ​ൺ, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, ക​സേ​ര​ക​ളി, വ​ടം വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് ക​ബീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ഫു​ല്ല കാ​സിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് തെ​രു​വ​ത്ത്, നൗ​ഷാ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സീ​ഡി​യം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ദി​വാ​ൻ, സു​ഹൈ​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​ത്ത്, ഫി​റോ​സ് ഒ​താ​യി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ബാ​റ​ക്ക്, മു​സ്ഫി​ർ, ഇ​ല്യാ​സ്, യൂ​സു​ഫ് കെ.​പി, ഇ​ക്ബാ​ൽ, മു​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, ഫാ​റൂ​ക്ക്, മാ​ഹി​ൻ, ഹ​ക്കീം, ന​സീ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ല്ല, സ​മീ​ൽ, ഫെ​ഹ്മി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ക​മ​റു​ന്നീ​സ, ബി​നു, ന​സീ​മ, എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​ന​സീ​ഹ സ്ത്രീ​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഫ​ജ്ന, സാ​ജി​ദ, സ​ബീ​ല, സ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:winter campBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - ‘Alfurkhan Winter Camp’ organized
    Similar News
    Next Story
    X