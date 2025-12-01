Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:48 PM IST

    അൽഫുർഖാൻ ഗോൾഡൻ ഡേയ്സ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    അൽഫുർഖാൻ ഗോൾഡൻ ഡേയ്സ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    അ​ൽഫു​ർ​ഖാ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഡേ​യ്സ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: നീ​ണ്ട അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു​ശേ​ഷം സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന് ‘അ​ൽ ഫു​ർ​ഖാ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഡേ​യ്സ്’ വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. റ​ഫ ഫു​ഡ് സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം യാ​ഖൂ​ബ് ഈ​സ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    എം.​എം. രി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി.​പി. അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ്, ഹം​സ കെ. ​ഹ​മ​ദ്, ഹം​സ മ​ണി​യൂ​ർ, സി.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് മാ​ഹി, സ​ലാം ബേ​പ്പൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് സി.​എം, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ച​ങ്ങ​രം ചോ​ല, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് പു​ത്ത​ൻ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യി കു​റ​ച്ചൊ​ക്കെ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ താ​ൻ ഏ​റെ കൃ​താ​ർ​ഥ​നാ​ണെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‍മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. തൗ​സീ​ഫ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ബി​ർ​ഷാ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​നി, മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫി​റോ​സ് ഒ​താ​യി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Farewellalfurkhan
    X