Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Jan 2026 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:33 AM IST

    അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​നി​യ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 വ​രെ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മ​ദ്റ​സ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, അ​നു​ഭാ​വി​ക​ൾ, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ൽ​ഫു​ർ​ഖാ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷെ​യ്ക്ക് മു​ദ​ഫ്ഫി​ർ, സൈ​ഫു​ള്ള ഖാ​സിം, മൂ​സ സു​ല്ല​മി, സു​ഹൈ​ൽ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, മ​നാ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം സു​ബൈ​ർ എം.​എം (ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), റി​സാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ (അ​ൽ മ​ന്നാ​യി സെ​ന്റ​ർ), ഹം​സ മേ​പ്പാ​ടി (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൾ സ​ലാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൾ ബാ​സി​ത്ത്, ആ​ദി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സാ​മി​ൽ യൂ​സ​ഫ്, ശാ​നി​ദ്, അ​നൂ​പ്, അ​ബ്ദു​ള്ള, ഫാ​റൂ​ക്ക് മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൾ ഹ​ക്കീം, ഇ​ല്യാ​സ്, ന​സീ​ഫ്, ന​വാ​സ്, മു​ജീ​ബ്, ഇ​സ്മ​യി​ൽ, ഫി​റോ​സ്, സി​റാ​ജ്,ബി​നു റ​ഹ്മാ​ൻ, സീ​ന​ത്ത്, ന​സീ​മ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    X