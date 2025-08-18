Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 1:52 PM IST

    അ​ല​സ്ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി; ട്രം​പി​നും പു​ടി​നും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മ​നാ​മ: അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ അ​ല​സ്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ഡി​മി​ർ പു​ടി​നും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യൂ​റോ​പ്പി​ലും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ ‘ച​രി​ത്ര​പ​രം’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ട്രം​പി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലു​മു​ള്ള അ​ഭി​മാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പു​ടി​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലു​മു​ള്ള അ​ഭി​മാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​മാ​ണ് ഈ ​ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:king hamadAlaskaBahrain NewsDonald Trump
    News Summary - Alaska summit; King Hamad sends congratulatory message to Trump and Putin
