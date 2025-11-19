Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആലപ്പുഴ പ്രവാസി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 2:25 PM IST

    ആലപ്പുഴ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ; ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ പേരും ലോഗോയും

    text_fields
    bookmark_border
    ആലപ്പുഴ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ; ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ പേരും ലോഗോയും
    cancel
    camera_alt

    ആ​ല​പ്പു​ഴ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ പേ​ര് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ആ​ല​പ്പു​ഴ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ (എ.​പി.​എ.​ബി) ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 'എ.​പി.​എ.​ബി സാ​ന്ത്വ​നം' എ​ന്ന പേ​ര് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഉ​മ്മു​ൽ ഹ​സം കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ വ​ച്ച് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ലി​ജോ കൈ​ന​ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ് പ​ള്ളി​പ്പാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ എ.​പി.​എ.​ബി സാ​ന്ത്വ​നം എ​ന്ന പേ​ര് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​വി​ധ ക്ഷേ​മ, സാ​ന്ത്വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഡോ. ​ലി​നി​റ്റ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​ർ​ജ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ, സാ​ന്ത്വ​നം പ​ദ്ധ​തി ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശാ​ന്തി ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ലോ​ഗോ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാം ​കാ​വാ​ലം, ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശാ​ന്തി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റ​മാ​രാ​യ പൗ​ലോ​സ് കാ​വാ​ലം, അ​ജ്മ​ൽ കാ​യം​കു​ളം, ആ​തി​ര പ്ര​ശാ​ന്ത്, ശ്യാ​മ ജീ​വ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ജി​ത്ത് എ​ട​ത്വ എ​ന്നി​വ​രെ സാ​ന്ത്വ​നം പ​ദ്ധി​തി​യു​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പു​തി​യ മു​ഖം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് 'എ.​പി.​എ.​ബി സാ​ന്ത്വ​നം' എ​ന്ന പേ​ര് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Alappuzha Pravasi Associationcharitablenew logonew name
    News Summary - Alappuzha Pravasi Association; New name and logo for charitable activities
    Similar News
    Next Story
    X