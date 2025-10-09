Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 10:22 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 10:22 AM IST

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മാ​ഹൂ​സി​ലെ ലോ​റ​ൻ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക കേ​ര​ള ശ്രീ​മാ​ൻ, കു​ട്ടി മ​ങ്ക, കു​ട്ടി ശ്രീ​മാ​ൻ എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പം ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ലി​ജോ കൈ​ന​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​ർ​ജ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നൂ​പ് പ​ള്ളി​പ്പാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹാ​രി​സ് ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ആ​ശം​സ​യും നേ​ർ​ന്നു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ജി​ത് എ​ട​ത്വ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ ക​റ്റാ​നം, അ​നീ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, സ​ജി പ​റ​വൂ​ർ, സാം ​കാ​വാ​ലം, അ​രു​ൺ മു​ട്ടം, പൗ​ലോ​സ് കാ​വാ​ലം, രാ​ജേ​ശ്വ​ര​ൻ കാ​യം​കു​ളം, രാ​ജേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, അ​മ​ൽ ജെ​യിം​സ്, ജൂ​ബി​ൻ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, സു​ജേ​ഷ് എ​ണ്ണ​യ്ക്കാ​ട്, അ​ജ്മ​ൽ കാ​യം​കു​ളം, വ​നി​ത കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ശ്യാ​മ ജീ​വ​ൻ, ആ​ശാ മു​ര​ളി, ആ​തി​ര പ്ര​ശാ​ന്ത്, അ​ശ്വി​നി അ​രു​ൺ, ശാ​ന്തി ശ്രീ​കു​മാ​ർ, രാ​ജേ​ശ്വ​രി ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ചി​ഞ്ചു സ​ച്ചി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

