ആലപ്പുഴ ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബഹ്റൈൻ പുതിയ വനിത ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 22 Jun 2026 12:46 PM IST
Updated Ondate_range 22 Jun 2026 12:46 PM IST
ആലപ്പുഴ ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബഹ്റൈൻ പുതിയ വനിത ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Alappuzha District Pravasi Association Bahrain elects new women office bearers
മനാമ: ആലപ്പുഴ ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബഹ്റൈൻ (എ.പി.എ.ബി) വനിതാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ "തണലും തമാശകളും" എന്ന പേരിൽ വനിതാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.
മനാമ സൽമാനിയ ഗാർഡനിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ വനിതകൾക്ക് സന്തോഷവും സൗഹൃദവും പങ്കിടുന്നതിനും, പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനുമുളള വേദിയായി. വനിതാവേദി കൺവീനർ ശാന്തി ശ്രീകുമാർ സ്വാഗതവും കോർഡിനേറ്റർ ചിഞ്ചു സച്ചിൻ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തു. പുതിയ വനിതാ വേദി ഭാരവാഹികൾ: കൺവീനർ: ശാന്തി ശ്രീകുമാർ, കോർഡിനേറ്റർമാർ: ചിഞ്ചു സച്ചിൻ, അഖില അജയൻ, അഞ്ചു സന്തോഷ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story