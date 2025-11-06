Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:26 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് അ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഗ്രൂ​പ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് അ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഗ്രൂ​പ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ളി​ലെ പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട വേ​ള​യി​ൽ അ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഗ്രൂ​പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: റീ​ട്ടെ​യി​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ലാ​ൻ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​വു​മാ​യ അ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഗ്രൂ​പ് (എ.​ആ​ർ.​ജി) ബ​ഹ്റൈ​ൻ മാ​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ന്ന് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. സെ​ന്റ​ർ​പോ​യ​ന്റ്, മാ​ക്സ്, ഹോം ​ബോ​ക്സ് എ​ന്നീ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള എ.​ആ​ർ.​ജി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    പു​തി​യ സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ, ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ, ഹോം ​ഫ​ർ​ണി​ഷി​ങ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ സെ​ന്റ​ർ​പോ​യ​ന്റ് ശാ​ഖ​യാ​ണി​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ലി​യ വാ​ല്യൂ ഫാ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ മാ​ക്സി​ന്റെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ സ്റ്റോ​റാ​ണി​ത്. ജി.​സി.​സി​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന ഹോം ​ഫ​ർ​ണി​ഷി​ങ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഹോം ​ബോ​ക്സി​ന്റെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ശാ​ഖ​യു​മാ​ണി​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ 50 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മാ​ളി​ലെ ഈ ​സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ ആ​രം​ഭ​മെ​ന്ന് അ​ൽ റാ​ശി​ദ് ഗ്രൂ​പ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് സ​ന്ദീ​പ് ന​രേ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:mallbahrainnewsManama news
    News Summary - Al Rashid Group opens three new stores in Bahrain Mall
