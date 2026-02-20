Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    അ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ 'ടെ​ക്നോ-​ഫെ​സ്റ്റ്' ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    അ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ ടെ​ക്നോ-​ഫെ​സ്റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    അ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടെ​ക്നോ-​ഫെ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ 'ടെ​ക്നോ-​ഫെ​സ്റ്റ്' എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ 2025-2026 വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ലെ മ​ൾ​ട്ടി പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ എ-​ലെ​വ​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള 220ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നൂ​ത​ന​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വി​വി​ധ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളാ​ണ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. മി​ഡി​ൽ സ്കൂ​ൾ (ഗ്രേ​ഡ് 5-7) ന​ട​ത്തി​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്റ്റോ​റി ബു​ക്കു​ക​ൾ, ട്രാ​വ​ൽ ബ്രോ​ഷ​റു​ക​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കോ​മി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യ്ക്ക് പു​റ​മേ, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 'A Better World Begins With Us' എ​ന്ന മാ​സി​ക​യും സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി പ്രോ​ട്ടോ​ടൈ​പ്പു​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യു​ള്ള 'Smart Cross AI', സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന 'DocPlant', ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഗൈ​ഡാ​യ 'Pearl Planner' എ​ന്നീ ആ​പ്പു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വി​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സ്കോ​ർ ബോ​ർ​ഡ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ്റ്റ​ഡി ബ​ഡി ആ​പ്പു​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക എ.​ഐ വോ​യ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഷൂ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ​കൂ​ഹെ​ജി, വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

