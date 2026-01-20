Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ മാ​ത്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 2:31 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 2:31 PM IST

    അ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ മാ​ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി സെ​ന്റ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും
    അ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ മാ​ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി സെ​ന്റ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ നൂ​ർ സ്കൂ​ൾ മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച 'അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ മാ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ് 2025-26' പ്രൗ​ഢ​മാ​യി. ദ്വീ​പി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​മാ​യ ഏ​ഴ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മി​ടു​ക്ക​രാ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​ന്റ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫേ​ഴ്സ് സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ലോ​ജി​ക്ക​ൽ ചി​ന്താ​ഗ​തി​യും വി​ശ​ക​ല​ന പാ​ട​വ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വി​വി​ധ റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ബ്രെ​യി​ൻ ബൂ​സ്റ്റ്, വി​ഷ്വ​ൽ റൗ​ണ്ട്, റാ​പ്പി​ഡ് ഫ​യ​ർ, ബ​സ​ർ റൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വേ​ഗ​വും കൃ​ത്യ​ത​യും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഓ​രോ ഘ​ട്ട​വും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഷൂ​ദ്, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്രൈ​മ​റി സെ​ക്ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് ടീ​ച്ച​ർ ക്രി​സ് ഫെ​ന്റ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം വേ​ദി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര മി​ക​വി​നൊ​പ്പം ടീം ​വ​ർ​ക്കും അ​ച്ച​ട​ക്ക​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഒ​ളി​മ്പ്യാ​ഡ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfolympiadAl Noor school
    News Summary - Al Noor School wins Math Olympiad, St. Christopher's School wins
    Similar News
    Next Story
    X