Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ്പോ​ർ​ട്സ് ഡേ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 10:39 AM IST

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡേ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ ന​ട​ന്നു. ടീം ​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ​യും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റി​യ ഈ ​ന​ട​ത്ത​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വാ​ക്ക​ത്ത​ണി​നു​ശേ​ഷം വ്യ​ത്യ​സ്ത ഗ്രേ​ഡു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും സ്റ്റാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സെ​ക്ഷ​ൻ ത​ല​വ​ന്മാ​രും സ്കൂ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്ന​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​മാ​യി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക​വും വ്യ​ക്തി​പ​ര​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സ്പോ​ർ​ട്സ്മാ​ൻ സ്പി​രി​റ്റും പ​ര​സ്പ​ര സൗ​ഹൃ​ദ​വും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ഈ ​ദി​നം സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത ഒ​രു സം​സ്കാ​ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sports dayBahrain NewsAl Noor International Schoolgulf news malayalam
    News Summary - Al Noor International School celebrates Sports Day
    Similar News
    Next Story
    X