Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:07 PM IST

    അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്

    അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ്
    അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ർ​ഷി​ക അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ 33ാമ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റ് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 3000 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 2000ത്തോ​ളം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ണാ​നെ​ത്തി.

    സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​ലി ഹ​സ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി മീ​റ്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഷൂ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മി​സ്റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ കൂ​ഹേ​ജി, ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ, മ​റ്റു സ്കൂ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. 12ാം ക്ലാ​സ് അ​റ​ബി​ക് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ് ബോ​യ് സൈ​ഫ് ഒ​മ​ർ അ​ൽ സ​യ്യി​ദ്, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ ലെ​മ​ർ അ​മ​ർ അ​ൽ മ​സ്രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    സ്കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡും ഡ​യ​മ​ണ്ട്, എ​മ​റാ​ൾ​ഡ്, റൂ​ബി, സ​ഫ​യ​ർ എ​ന്നീ നാ​ല് ഹൗ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളും മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മി​സ്റ്റ​ർ അ​ലി ഹ​സ​ൻ, സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ഷൂ​ദ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മി​സ്റ്റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ കൂ​ഹേ​ജി, ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​തി​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മൊ​ത്തം 470 മെ​ഡ​ലു​ക​ളും 30 ട്രോ​ഫി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    TAGS:BahrainAl Noor International School
    News Summary - Al Noor International School Annual Athletic Meet
